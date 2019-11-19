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19.11.2019 - 09:48 | | DHA

Eski sevgilisi kaldığı aparta gelince... Kanınız çekilecek! 'Sever mi her kalp katilini!'

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel (19), Muğla'dan ziyaretine gelen eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından öldürüldü. Genç kızın önce boğazının sıkıldığı, sonra bıçaklandığı belirlenirken, zanlı gözaltına aldı. Cani, Güleda'nın ölüm saatini sosyal medya hesabından paylaştı!

Eski sevgilisi kaldığı aparta gelince... Kanınız çekilecek! 'Sever mi her kalp katilini!'
Üniversiteli Güleda erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Üniversiteli Güleda erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Üniversiteli Güleda erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
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Olay, pazar günü Fatih Mahallesi'ndeki apart dairede meydana geldi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in Muğla'da oturan ve eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi, genç kızı ziyarete geldi.

Henüz kimliği açıklanmayan erkek, bilinmeyen nedenle tartıştığı Güleda Cankel'in önce boğazını sıktı, ardından göğüs bölgesinden bıçakladı. Güleda Cankel'in odasından gelen sesleri duyan diğer öğrenciler içeri girdiklerinde genç kızı hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Güleda Cankel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan Zafer P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zafer P.'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı.

Eski sevgilisi kaldığı aparta gelince... Kanınız çekilecek Sever mi her kalp katilini

Paylaşımda, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti" notunu düştü.

Eski sevgilisi kaldığı aparta gelince... Kanınız çekilecek Sever mi her kalp katilini

Cinayete ülke genelinde büyük tepki gösterilirken, Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren zanlı Z.P.'nin sosyal medyada yaptığı kan donduran paylaşım ortaya çıktı. Zanlı Z.P. paylaşımında, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır mutlu olmayı ertelemeyin. Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik" ifadelerini kullandı.

Eski sevgilisi kaldığı aparta gelince... Kanınız çekilecek Sever mi her kalp katilini

Cankel'in cenazesi Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Polis cinayet şüphelisini kısa süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, polis cinayetin sebebini araştırıyor. Güleda Cankel'in cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve Muğla'da toprağa verileceği belirtildi.

Eski sevgilisi kaldığı aparta gelince... Kanınız çekilecek Sever mi her kalp katilini

Öte yandan genç kızın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Eski sevgilisi kaldığı aparta gelince... Kanınız çekilecek Sever mi her kalp katilini

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