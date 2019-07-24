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24.07.2019 - 12:27| DHA

Eski sevgilisine dehşeti yaşatan şüpheli yakalandı!

İstanbul Esenyurt'ta eski kız arkadaşının evine giderek yanında götürdüğü silahla kız arkadaşını ve annesini yaralayan şüpheli Beylikdüzü'nde yakalandı.

Eski sevgilisine dehşeti yaşatan şüpheli yakalandı!

İnönü Mahallesi 353 sokakta oturan eski kız arkadaşının evine gelen Soydan A. yanında getirdiği silahla Kübra G. ve annesi Nurdane G.'yi yaralamıştı. Yaralanan  2 kadın tedavi altına alınırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli Soydan A.'yı yakalamak için çalıma başlattı. Soydan A. gece 02.00'de Beylikdüzü, Yakuplu'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Soydan A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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