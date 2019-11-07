Eski tatlar yeniden hayat buluyor

“Mirasımız Ata Tohum” projesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim edilen tohumların sayısı bini aştı.

Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen, “Mirasımız Ata Tohum” projesi kapsamında çiftçiler, kuşaktan kuşağa yetiştirilen ürünleri geleceğe aktarmak amacıyla, ellerinde bulunan atalarından yadigar tohumları devlete teslim etti, tohumlar toprak ile buluşmaya başladı.

Bu tohumların yarısı gen bankasında koruma altına alınırken, diğer yarısı ise Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan kuruluşlarca kimyasal ve genetik analizlere tabi tutularak sınıflandırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli özellikleri taşıyan tohumların çoğaltılması ve tescilinin yapılması süreçleri eş zamanlı olarak sürdürülürken, fide haline getirilen tohumların bir kısmı Tarım Kredi Kooperatifleri’nin sözleşmeli üreticileri tarafından tarlalarda son ürün haline getirilerek bazı mağazalarda tüketicilerle buluştu.

Satışına başlanan ürünler arasında Kandıra’nın sivri biberinden Samsun’un köy salatalığına, Çorum’un 10 dilim kavunundan Ankara Ayaş’ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşitten ürün bulunuyor. Ayrıca kışlık sebze olarak lahana, marul, turp ve pazı türlerinden sekiz çeşit ürünün fide üretim süreci de başlatıldı.

Projede; TİGEM işletmeleri ve TAGEM enstitülerinde yetiştirilen 30 tarla bitkisi türü ile 25 sebze türüne ait tohumlar uzmanlar tarafından yerinde gözlem ve ölçümlere tabi tutulup, karakteristik yönden de tanımlanmaya başladı.

Kayıtlı ürünler

Tarla bitkilerine ait tohum türleri: Bakla, barbunya, bezelye, börülce, çörekotu, haşhaş, kenevir, kişniş, pancar, patates, reyhan, rezene, soya, sumak, susam, süpürge otu, şeker pancarı, fiğ, zaprana otu, çeltik, yulaf, mısır, nohut, mercimek, arpa, buğday, burçak, cülban, çavdar.

Sebzelere ait tohum türleri: Biber, domates, salatalık, karpuz, kavun, marul, patlıcan, bamya, dereotu, fasulye, havuç, ıspanak, kabak, kuzu kulağı, lahana, maydanoz, pazı, pırasa, roka, sarımsak, soğan, süs kabağı, tere, turp, şalgam.

Tatlar korunacak

Ata tohumlarından elde edilen ürünlerin ülkedeki tüm yaygın marketlerde yer alması ve tüketiciyle buluşması, kayıt altına alınarak tescillenen tohumların satışının da benzer bir şekilde yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Projede en önemli aşama; bu mirasın tarladan sofraya gelmeye başlaması ve tüketicinin bu ürünlere market raflarından ulaşımının sağlanması olacak. Projeyle kırsal kalkınma ve dolaylı olarak da kırsal turizm olması bekleniyor. Projeyle birçok kişinin çocukluğundan hatırladığı tatlar, sağlıklı ürünler olarak sofraya gelecek.