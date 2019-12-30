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30.12.2019 - 12:46 | | DHA

Eskişehir beyaza büründü!

Eskişehir’de etkili olan kar yağışı, kent merkezindeki yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

Eskişehir beyaza büründü!
Eskişehir beyaza büründü!
Eskişehir beyaza büründü!
Eskişehir beyaza büründü!
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Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak kısa sürede kentin yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza büründü. Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar, kar manzarasını cep telefonlarına kaydederken, bol bol fotoğraf çekti.

Meteoroloji verilerine göre sıcaklığın 1 derece olacağı kentte, kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

 

 

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