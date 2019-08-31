Eskişehir Yarı Maratonu heyecanı

21K olarak belirlenen yarı maraton parkuru, Eskişehir Ulus Anıtı önünde başlayıp Sazova Kültür Merkezi önünde devam edecek. Bitişin yine Eskişehir Ulus Anıtı olarak belirlendiği parkurda, aynı zamanda 10K ve çocuklar için özel olarak hazırlanan çocuk koşusu alternatifleri de bulunuyor. Programda bulunan Paralimpik kategoriyle 10K parkurunda yürüme engelliler, özel sporcular (zihinsel ve otizm), görme engelliler, işitme engelliler, üst ekstremite engeli (kol, omuz, çene, omurilik, yanıklar) ve alt ekstremite engeli (koltuk değneği ve protez ile koşanlar) bulunan sporcular da yarışacak. Ekip olarak yarı maratona katılmak isteyen firmalar için 10K parkurunda ‘Şirketler Koşusu’ adı altında 5 kişiden oluşan takımlar koşabilecek. ‘Şehir Seninle Güzel’ mottosuyla hazırlanan etkinlik programında, bu akşam Özgün katılımcıları şarkılarıyla eğlendirecek. Maratona katılım ücretinin yüzde 10’u Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlanacak.