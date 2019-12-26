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26.12.2019 - 15:31 | | AA

Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan doktor, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve tutuksuz yargılanan doktor Didem Ayşe T. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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