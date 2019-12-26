Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve tutuksuz yargılanan doktor Didem Ayşe T. ile avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Yüzde yüz yerli! İhtiyaçları karşılayacak...TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, ürettikleri motor güçlerini 530 beygire kadar çıkardıklarını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını yerli motorla karşılamaya başlayacaklarını bildirdi.