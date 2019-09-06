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06.09.2019 - 11:41| AA

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan meslekten ihraç hava astsubay Burak B'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Şüpheli Burak B, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Niğde'ye gönderileceği öğrenildi.

Telefon satıcısına 'batarya' dayağı kameradaİstanbul’da bir şahıs, telefonunu tamir ederken bataryasını çaldığı iddiasıyla telefon bayisini iki arkadaşıyla beraber bastı. Saldırgan şahıslar tarafından darp edilen esnaf yüzünden ve elinden yaralandı. Dükkandaki darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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