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18.10.2019 - 16:54 | | DHA

Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonuna 4 tutuklama

Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 22 tabanca, 10 tabanca mermisi ve 83 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonuna 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah ticari yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 22 tabanca, 15 tabanca şarjörü, 10 tabanca mermisi, değişik kalibre ve markalarda 83 av tüfeği fişeği, 2 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden ise 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

 

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