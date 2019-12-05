MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
ABONE OL
05.12.2019 - 10:35 | | DHA

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik 100 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerinin yanı sıra av tüfeği ele geçirildi.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de yer aldığı 100 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda Eskişehir ve Bursa’da 6 adrese baskınlar yapıldı. Uyuşturucu madde ticari yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 75,96 gram metamfetamin, 79 hap, 9,23 gram toz esrar, 4,78 gram bonzai, 3,72 gram skunk ve av tüfeği ele geçirildi.

Eskişehir’de sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 1’i, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

Sıradaki Haber