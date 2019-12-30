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30.12.2019 - 18:56 |

Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Salı Eskişehir'de okullar...

Kışın artık iyiden iyiye kendini hissettirmesiyle Türkiye genelinde birçok ilde okulların tatil edildiği haberleri gelmeye başladı. Son olarak kötü hava koşullarıyla mücadele eden Eskişehir'de okulların tatil edilip edilmediği merak konusu olmuş durumda. Peki 26 Aralık Çarşamba günü Eksişehir'de okullar tatil mi?

Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Salı Eskişehir'de okullar...

Eskişehir'de okullar tatil mi? Eskişehir'de yaşayan binlerce öğrenci ve öğretmeni yakından ilgilendiren sorunun cevabı ile ilgili ayrıntıları bir araya getirdik...

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Diğer ilçeler için henüz ajanslara yansıya tatil haberi yok.

Seyitgazi ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda yarın 31 Aralık 2019 tarihinde bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi.

Kar yağışının yoğun olduğu ilçe ve köylerinde okuyan öğrenciler yarın kar tatili yapacak. Taşımalı eğitimin de olduğu ilçede öğrenciler 1 gün süreyle taşımalı sistemi kullanmayacak.

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