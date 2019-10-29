29.10.2019 - 10:26 |
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölümde Altan dört koldan saldırıyor!
ATV ekranında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Altan, Hızır'ı köşeye sıkıştırmak için dört bir koldan saldırır. İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderen Altan son olarak Boran ve Behzat'ı sorguya aldırır. Yaşanan bu duruma Hızır'ın nasıl bir hamlede bulunacağı ise büyük merak konusudur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm ile bu akşam ATV'de...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 145. bölüm fragmanları yayınlandı. Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizsisinde bu hafta Sevda, Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünüp evlilik hayallerinden vazgeçip intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Hızır'ın tüm bu yaşananların yanında Altan tarafından dört bir koldan saldırıya uğraması Hızır'ı derinden yaralayacaktır. İlk olarak Fahri ve Hurşit'i alan Altan ikinci hamle olarak Boran ve Behzat'î sorguya aldırır. Yaşanan bu durum Hızır'ı iyice köşeye sıkıştırtır. Altan'ın en büyük hamlesi ise Şahin Ağa'nın Hızır'ın gözleri önünde içeri aldırılması olacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 145. BÖLÜM FRAGMANI