05.11.2019 - 09:26 |
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm fragmanında savaş başlıyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 146. yeni bölümde Sevda hamile olduğu kozunu kullanarak Hızır ile evlilik yolunda emin adımlar atmaktadır. Yaşanan bu durum Hızır'ı oldukça tedirgin eder. İstihbarattaki yerine kaybetmek üzere olan Altan ise Çakırbeyli ailesini ortadan kaldırmak için harekete geçer. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nefes kesen yeni bölüm ile bu akşam ATV'de...
ATV ekranında yayınlanan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Sevda hamile olduğunu söyleyrek Hızır'la evlenme yolunda en güçlü silahını kullanır. Hızır yaşanan bu durumdan oldukça tedirgindir. Hayriye Ana, Sevda'yı gözüyle görmeden hamile olduğuna inanmamaktadır. Kuşkularında haklı olduğunu ise anlayacaktır.
İstihbarattaki yeri sarsıntıda olan Altan arkasına aldığı çok güçlü bir çete ile Çakırbeyli ailesini bitirmek için harekete geçer. Altan anlaştığı çete üyelerine Önce ben bir gözünün bebeğini alayım, sonrasında gerekirse siz canını alırsınız açıklamasında bulunuyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. BÖLÜM FRAGMANI
Yaşlı adama cami çıkışı tekme tokat kiracı dayağıIsparta’da, aralarında hukuki süreç devam eden dükkan sahibi ile iş adamı olan kiracısının cami çıkışındaki tartışması kavgaya dönüştü. Kiracısının ittiği yaşlı adam kendini ‘Kerata’ ile savunmaya çalıştı ancak başaramadı. Kiracı, yaşlı adamı tekmeleriyle yere düşürdükten sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra göğsüne aldığı tekme darbeleri sebebiyle hastaneye başvuran dükkan sahibi yaşlı adam, darp raporu aldıktan sonra kiracısından şikayetçi oldu.