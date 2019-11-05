Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm fragmanında savaş başlıyor!

ATV ekranında yayınlanan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Sevda hamile olduğunu söyleyrek Hızır'la evlenme yolunda en güçlü silahını kullanır. Hızır yaşanan bu durumdan oldukça tedirgindir. Hayriye Ana, Sevda'yı gözüyle görmeden hamile olduğuna inanmamaktadır. Kuşkularında haklı olduğunu ise anlayacaktır.

İstihbarattaki yeri sarsıntıda olan Altan arkasına aldığı çok güçlü bir çete ile Çakırbeyli ailesini bitirmek için harekete geçer. Altan anlaştığı çete üyelerine Önce ben bir gözünün bebeğini alayım, sonrasında gerekirse siz canını alırsınız açıklamasında bulunuyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. BÖLÜM FRAGMANI