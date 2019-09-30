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30.09.2019 - 15:02 |

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman! 141. yeni bölümde Hızır harekete geçiyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde Hızır harekete geçecek. İşte EDHO 14. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman! 141. yeni bölümde Hızır harekete geçiyor

 Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde Meftun Ailesi'nin başına geçen Feyyaz'ın, yakın zamanda başına belaolabileceğini anlayan Hızır, vakit kaybetmeden harekete geçer.

EDHO FRAGMAN (141. BÖLÜM)

Avcılar'da korkutan yangın!Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çocukların oyunu sırasında çaktığı öğrenildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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