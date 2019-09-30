30.09.2019 - 15:02 |
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman! 141. yeni bölümde Hızır harekete geçiyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde Hızır harekete geçecek. İşte EDHO 14. yeni bölüm fragmanı haberimizde...
Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde Meftun Ailesi'nin başına geçen Feyyaz'ın, yakın zamanda başına belaolabileceğini anlayan Hızır, vakit kaybetmeden harekete geçer.
EDHO FRAGMAN (141. BÖLÜM)