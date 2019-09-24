Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) Sevda Meftun (Naz Elmas) kimdir? Kaç yaşında?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yeni sezonuyla merhaba diyor. Bu sezon Hızır uzun bir aradan sonra kalbini açacak. Bu isim ise "Sevda Meftun" karakteri ile Naz Elmas olacak. Yeni sezonda Naz Elmas diziye dahil olmasıyla birlikte hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı.

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas, 16 Haziran 1983, İstanbul, Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu.

Naz Elmas, 16 Haziran 1983'te İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet'te okudu. Liseyi ise yabancı dil eğitimi veren Özel Kalamış Lisesi'nde okudu. Üniversite son sınıfta okurken, Haziran Gecesi adlı dizide Özcan Deniz'in sevgilisi Havin'i canlandırdı. G.O.R.A filminde konuk oyunculuk yaparak, Erşan Kuneri'nin sekreterini canlandırdı. Sonrasında Candan Öte adlı dizide Gülen rolünü canlandırdı.

2007 yılında El Gibi adlı dizide oynamıştır. Televizyon reklamlarında da oyunculuk sergileyen Naz Elmas, Garanti Bankası'nın Mortgage Uzmanı adlı reklamında rol almıştır. Doktorlar dizisinde "Eylül" Karakterini canlandırmıştır. Oyuncunun birçok usta oyuncuyla oynadığı Nefes dizisi 21 Kasım 2009 tarihi itibarıyla yayından kaldırıldı.

2011 yılında Star TV'de yayınlanan Ay Tutulması adlı diziyle oyunculuk kariyerine devam eden oyuncu, bu dizinin finali ile birlikte yine Star TV'de yayınlanan Bir Ömür Yetmez adlı dizide "Melek" karakterini oynadı.

2012 yılında 4 Eylül ile 8 Aralık arasında Show Tv'de yayınlanan Ustura Kemal dizisinde Rum kızı Angeli karakterini canlandırdı. 14 bölüm yayınlanan dizi yayından kaldırıldı. 2013 yılında 1 Temmuz ile 23 Eylül arasında Kanal D'de yayınlanan Güzel Çirkin dizisinde oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldı.

2014 yılında çekilmekte olan Stajyer Mafya filminde oynadı. Ünlü oyuncu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna dahil oldu.

Naz Elmas'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2018 – Tut Yüreğimden Anne (Sinema Filmi)

2017 – Bahtiyar Ölmez (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Sokakları (Sibel) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – Kördüğüm (Didem) (TV Dizisi)

2015 – Bizim Hikaye (Nesrin) (Sinema Filmi)

2014 – Filinta “Bir Osmanlı Polisiyesi (Azize) (TV Dizisi)

2014 – Stajyer Mafya (Canan) (Sinema Filmi)

2014 – Merhamet (Ahu) (TV Dizisi)

2013 – Güzel Çirkin (Nazlı) (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (Angeli) (TV Dizisi)

2011 – Ya Sonra (Burcu) (Sinema Filmi)

2011 – Ay Tutulması (Ayla) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Bir Ömür Yetmez (Melek) (TV Dizisi)

2009 – Nefes (Nefes) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Doktorlar (Eylül) (TV Dizisi)

2007 – 2008 – El Gibi (Ece) (TV Dizisi)

2006 – 2007 – Candan Öte (Gülen) (TV Dizisi)

2004 – G.O.R.A (Sekreter) (Sinema Filmi)

2004 – 2006 – Haziran Gecesi (Havin) (TV Dizisi)