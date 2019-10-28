28.10.2019 - 10:18 |
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman | EDHO yeni bölümde Altan her taraftan saldırıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. yei bölümde Altan her taraftan saldıracak. İşte EDHO 145. bölüm fragmanı...
Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle yarın akşam ekrana gelecek. EDHO yeni bölümünde Altan her taraftan saldıracak. İzleyici ise neler olacağını fragmandan öğrenmek istiyor. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı haberimizde...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN