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15.10.2019 - 09:15 |

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman! EDHO'da aile sorgu altında

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde aile sorgu altında. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman! EDHO'da aile sorgu altında

Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. EDHO'da Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda düşmanın altında kalmışlardır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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