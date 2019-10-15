Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman! EDHO'da aile sorgu altında

Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. EDHO'da Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda düşmanın altında kalmışlardır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN