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03.12.2019 - 10:07 |

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman - İçlerindeki hain açığa çıkıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde içlerindeki hain açığa çıkacak. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman - İçlerindeki hain açığa çıkıyor

Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razıdırlar. Para söz konusu olduğunda herkesle işbirliği yapabilecek olan Sınırsızlar ile Altan'ın ortaklığını bitirmek için bir plan yaparlar. Altan ise düşmanı düşmana kırdırmak için yapılan plana karşılık derhal harekete geçecektir. Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüşür. Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında alır. Masanın bir üyesi olmasının yanında, Çakırbeylilerle akraba olan Haşmet'in ölüm kararını tek başına veren Tipi, bu hareketiyle herkesin sabrını zorlayacaktır. Behram'ı öldürerek bir hainden kurtulduğunu düşünen masa üyeleri ise nasıl bir yanılgı içinde olduğunu öğrenmek üzeredir. Açığa çıkmamak için önüne çıkan engelleri bir bir temizlemek zorunda kalan Tufan'ın elleri her geçen gün biraz daha kana bulanacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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