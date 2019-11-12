12.11.2019 - 09:26 |
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman | Ölümcül pazarlık
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde ölümcül pazarlık gündeme gelecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...
Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN
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