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12.11.2019 - 09:26 |

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman | Ölümcül pazarlık

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde ölümcül pazarlık gündeme gelecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman | Ölümcül pazarlık

Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

MSB görüntüleri yayınladı! Kalleş tuzakMSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman | Ölümcül pazarlık

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman | Ölümcül pazarlık

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