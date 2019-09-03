Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm için geri sayım sürüyor. ATV ekranında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekrana gelen sezon finali ile izleyicilerini etkilemeyi başarmıştı. Eylül ayının gelmesi ile birlikte birçok kanalda yer alan program ve dizilerin yayın tarihleri birer birer belli olurken EDHO'nun takipçileri de dizinin 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak içinde araştırmaya başladı.

Yeni sezon öncesinde üç usta ismi transfer eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna Burak Sergen, Naz Elmas ve Selda Alkor dahil oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm ne zaman ekrana gelecek?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 5. SEZON İLK BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüme ilişkin kanal tarafında henüz net bir açıklama yapılmazken dizinin Eylül ayının sonlarına doğru yeni sezon ilk bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyor.