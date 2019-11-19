Eşkıya fragman | EDHO'da Hızır harekete geçiyor

Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN