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19.11.2019 - 09:37 |

Eşkıya fragman | EDHO'da Hızır harekete geçiyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen EDHO yeni bölümünde Hızır harekete geçecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm fragmanı...

Eşkıya fragman | EDHO'da Hızır harekete geçiyor

Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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