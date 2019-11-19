19.11.2019 - 09:37 |
Eşkıya fragman | EDHO'da Hızır harekete geçiyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen EDHO yeni bölümünde Hızır harekete geçecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm fragmanı...
Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN