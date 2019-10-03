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03.10.2019 - 13:37 | | İHA

Eskort sitesi yöneten adamın tehditleri canından bezdirdi! Feci son...

Samsun'da tehdit edildiği gerekçesiyle polise ve savcılığa şikayete giden bir kadın, gece kendisini balkondan atarak intihar etti.

Eskort sitesi yöneten adamın tehditleri canından bezdirdi! Feci son...

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diren S.(34) adlı kadın, eskort sitesi yöneten bir kişinin kendisini çeşitli telefon numaralarından arayarak tehdit ettiğini belirterek, dün Samsun Cumhuriyet Savcılığına ve polise şikayette bulundu.

Diren S. girdiği bunalıma sonucu kendisini aynı günün gecesi kaldığı evin birinci katındaki balkondan aşağı attı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

Onları kaza ayırdı!Manisa’nın Salihli ilçesinde, eşi Fatma Özçayır (80) ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Hasan Özçayır (83), olay yerinde hayatını kaybetti.
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