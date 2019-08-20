Esnaf belediyeden ‘telafi’ istiyor

Esnafın bir bölümü selde ıslanan ayakkabılarını Yenikapı miting alanında kurumaya bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Eminönü alt geçidindeki esnafla buluşup taleplerini dinledi. Yazıcı, şunları söyledi:

‘Altyapıyla ilgili’

“Dün başkanımızla geldik. Selin olduğu gün de buradaydık. Sıkıntılı bölgeleri dolaştık. Esnaf ciddi problem yaşadı. Dün yaptığımız tespitleri bugün somutlaştırarak daha çözüm odaklı neler yapacağız onu konuşacağız. Zaten 1 hafta içinde de bunu hayata geçireceğiz. Burada bu yoğunlukta bir sorun yaşanıyorsa yıllardır, bunun altyapı ile ilgili bir sorun olduğu açık. Alt yapı çalışmasıyla çözülebileceğini düşünüyoruz. Her sene tekrarlanıyor bu durum. Daha önceki yıl da benzer durumlar yaşandı” dedi.

Esnaftan bazıları, sel sularından kurtardığı ürünleri kurutmak için Yenikapı miting alanına götürdü. 80 bin liralık zararının olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Zafer Yavuz, “Su çekildikten sonra kurtarabildiklerimizi kurtardık buraya getirdik. Kuruması için bekliyoruz. Kurtarabildiğimiz ürünleri temizleyip tekrar satışa sunulur hale getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Su baskınlarının yaşandığı günü hatırlamak istemediklerini vurgulayan Yavuz, “15 dakikada 3,5 metre yüksekliğinde bir tünel tamamen kapandı. Bizim o gün arkadaşlarımızdan bazılarının kepenkleri bozuldu ve içeride kilitli kalıyorlardı az daha” değerlendirmesini yaptı. Alt geçit esnafından Ahmet Şahin de, “100 bin lira civarında bir zararımız var. Büyükşehir Belediye Başkanı geldi ve ‘telafi edeceğiz’ dedi. Biz de bekliyoruz. Talebimiz, bir daha olmaması” dedi. Bir başka dükkân sahibi Mücahit Çalışkan ise, “Talebimiz yer altı sistemini tamamen düzeltsinler” dedi.

Öte yandan itfaiye raporuna göre Eminönü alt geçidindeki baskın sırasında su seviyesinin 1.70 santimi bulduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Eminönü alt geçidindeki mağdur esnafın temsilcileriyle buluştu, taleplerini dinledi.

İkinci tatil olay oldu

İstanbul’da sel felaketi sırasında tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gün sonra dönüp zarar gören yerlerde inceleme yaptı. Ancak eleştirilerin odağındaki İmamoğlu, yeniden tatile çıktı. İmamoğlu’nun ikinci tatili, sosyal medyada gündem oldu. Eski model Tuğçe Kazaz, Twitter’dan “İstanbul ne yazık ki bir sel felaketi yaşadı. Elbette önceki belediyelerin bunda payı çok büyük ama sıra şova gelince başkan göründü. Bir sen, bir Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, bir de Trump şov yapmadan o koltuklarda duramıyorsunuz. Neyse, içi boş işlere ve bol güneşlere devam” diye yazdı. Kazaz’ın bu tweeti sosyal medyadan binlerce kez paylaşıldı.