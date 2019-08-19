Esnaf sitem etti: Neredesiniz

İstanbul’da önceki gün yaşanan sağanak yağışta su altında kalan Eminönü alt geçitteki hasar suların çekilmesi ile gün yüzüne çıktı. Su basan iş yerlerine dün sabah saatlerinde gelen dükkân sahipleri, temizleme işlemlerine başladı. Esnafa, belediyenin temizlik görevlileri de yardım etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sel felaketinin en derin izlerinin bulunduğu Eminönü ve Üsküdar’ı ziyaret etti. AKOM’dan detaylı bilgi alan İmamoğlu, Eminönü alt geçidine gelerek burada incelemelerde bulundu.

‘Uyarı doğru zamanda gelmedi’

Selden etkilenen esnafa “Yanınızdayız” diyen İmamoğlu, Fatih bölgesine 114 kilo yağış düştüğünü belirterek, “Meteoroloji doğru zamanda, doğru ve önemli uyarıyı yapmamıştır. Yani, 12.30’da AKOM’a orta şiddetli uyarı gelmiştir. Tabii hem zamanı hem uyarının biçimi yeterli olmamıştır. Üsküdar ve birkaç ilçemize de 40-45 kilo saatte yağış olmuştur. Tüm kurumların tedbirleri alma konusunda erken uyarı sisteminin iyi bir şekilde işlemesi lazım. Kurumsal işbirliğini güçlendireceğiz” dedi.

‘İyi noktada değiliz’

Esnafın yanında olduklarına vurgu yapan İmamoğlu, şunları dedi: “Yarayı saracağız. Tabii can kaybının sarılma şansı yok. O büyük üzüntümüz. Bu sorunları ileriye dönük yaşamamak adına bu bir ikazdır. Biz, ne yazık ki vatandaşımızı rahatlatacak, cümleler kuramayız. Kimse kimseyi aldatmasın. Keşke rahatlamış olsa vatandaşımız da biz de alkış tutsak. İklim değişikliklerinden doğan, yağışla ilgili süreçlerle alakalı ciddi sorunlar var. Biz İstanbul ile ilgili seferberlik kelimesini kullanırken sadece bildiğimiz trafik, deprem, seferberliği değil, altyapı ile ilgili de bir seferberlik var.”

İmamoğlu, tatilde olmasıyla ilgili yapılan eleştirileri “Tatilimiz şeffaf. Ailemle tatil yapıyorum. Afetlerde tabii ki koşup geleceğiz. Gece 12 olur, 3 olur 5 olur. Türkiye’nin neresinde olursak olalım, dünyanın neresinde olursak olalım koşup geleğiz” diye yanıtladı.

'YANINIZDAYIZ'

Başkan Ekrem İmamoğlu ilk olarak Eminönü’nde bulunan alt geçitteki çarşı esnafını ziyaret etti. Çarşı esnafının sorunlarını dinleyen İmamoğlu, bir esnaf sitem etti. Esnaf, “Başkanım dün kimseye neden ulaşamadık. Şuranın elektriğini bile kestiremedik. Neredesiniz başkanım? Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun” dedi. Esnafın yanında olduklarını belirten İmamoğlu da “Herkes burada. Her zaman irtibat halinde olacaksınız” diye cevap verdi.

'SÜNGER ŞEHİR OLMALI'

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Burada problem yağış değil, yağmurun yağdığı yer. Son 22 senede İstanbul’un beton yüzeyleri 2 kat artmış. Su geçirimsiz bu yüzeyler yağan yağmurda akışa geçiyor. Dünya, su geçirimli asfaltlara ve kaldırımlara geçiyor. İstanbul’da mazgallar yapılarak su tahliye edilmeye çalışılıyor. Suyu olduğu yerde toplamak lazım. İstanbul’un tümünün sünger şehir olması gerekiyor.”

‘Önlem alınmasını istemiştik’

2 yıl öncede meydana gelen yağmur yağışı sonrasında da mağdur olduklarını söyleyen Murat Şenyuva, “Erkek giyimi üzerine mağazam vardı. 2 yıl önce de etkili bir yağış olmuştu. Yine mağduriyet olmuştu. Bu defa alt yapıdan kaynaklı sorun oldu. Eşyalarımı çıkaramadım. Bir daha yaşanmaması için ilgili yerlere önlem alınması için başvurularda bulunduk. Ama bize dönüş olmadı” dedi. Esnaf Serkan Akturan ise şunları dedi: “İkinci kez aynı olayı yaşadık. İlkinde zabıta, temizlik görevlileri ve yetkililerden kimse yoktu. Ama bugün hepsi yanımızda. Toplam zararımız 600 bini bulur. İBB Başkanımız, ziyaret etti. Olumlu konuştu. Hasar tespit görüşmesi yapılacak.”

‘Esnafın zararı karşılanmalı’

Öte yandan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul’da sağanağın ardından yaşanan su baskınlarında zarar gören esnafın yaralarının sarılması ve zararlarının karşılanması gerektiğini belirtti. Palandöken, “Zarar gören esnafımızın borçları ertelenmeli ve faizsiz uzun vadeli kredi desteği verilerek yaşanan mağduriyetler önlenmelidir” dedi.