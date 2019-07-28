MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEsnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu
28.07.2019 - 17:54| İHA

Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

Karaman’da esnaflar tarafından yerde bulunarak bir kavanoza koyulan yarasa, görünüşüyle bile insanları korkuttu.

Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

Seki Çeşme Mahallesi Doktor Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde bulunan esnaflar sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya geldiklerinde kaldırım üzerinde kıpırdamadan duran yarasayı fark etti. Daha sonra esnaflar yarasayı bir kavanoza koyarak kapağını kapattı. Yarasa ısırmasından dolayı insanların hayatını kaybettiklerini medyadan duyduklarını ifade eden esnaflar, bu yüzden yarasayı kavanoza koyduklarını söyledi. Esnaflar, görünüşü de korkutucu olan yarasayı hava kararınca tekrar doğaya bırakacaklarını ifade etti.

Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

Çorum'da silahlı kavgaÇorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3. olduğumuz 2002 Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenmiştir? 28 Temmuz ipucu sorusu

3. olduğumuz 2002 Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenmiştir? 28 Temmuz ipucu sorusu

Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

Esnafların yerde bulduğu yarasa görünüşüyle insanları korkuttu

İstanbul'da korkunç olay! Vahşeti tek tek anlattı

İstanbul'da korkunç olay! Vahşeti tek tek anlattı

Teslim olan terörist PKK'daki tükenişi anlattı

Teslim olan terörist PKK'daki tükenişi anlattı

Sıradaki Haber