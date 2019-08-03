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03.08.2019 - 14:44| DHA

Esrarengiz olayda yeni gelişme! Polis mektuplara el koydu

Kayseri’de dün sabah saatlerinde 4'üncü kattan atlayarak ağır yaralanan Şerife A. (16) ile arkadaşı İrem D.'nin (13) tedavileri sürüyor. İki arkadaşın evden çıkmadan önce ailelerine intihar mektubu yazdıkları belirtildi.

Esrarengiz olayda yeni gelişme! Polis mektuplara el koydu

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdikleri öne sürülen Şerife A. ve İrem D. sabah saatlerinde evden çıkıp buluştuktan sonra, inşaat halindeki binaya gitti. 14 katlı binanın 4'üncü katına çıkan iki kız çocuğu, birlikte kendilerini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Şerife A. ve İrem D. ambulans ile Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şerifa A. hastanenin yoğun bakım servisine alınırken, İrem D. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İki arkadaşın durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kız çocuklarının aile bireylerinin ifadelerine başvurdu.

Bu arada, iki arkadaşın evden çıkmadan önce ailelerine intihar mektubu yazdıkları ortaya çıktı. Mektuplara polis el koydu.

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