MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEşyaları balkondan atıp, evi ateşe verdi
11.09.2019 - 12:09| DHA

Eşyaları balkondan atıp, evi ateşe verdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 1 çocuk babası Mahmut Ö. (24), eşyaları balkondan atarak evi ateşe verdi. Olay yerine gelen polis Mahmut Ö.'yü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Eşyaları balkondan atıp, evi ateşe verdi

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Şahinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mahmut Ö., yaşadığı 3 katlı binanın en üst katındaki balkondan eşyaları sokağa atarak evi ateşe verdi. Yoldan geçenlerin panik yaşadığı olay polise ve itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen polis çevre güvenliği alırken, itfaiye ise yangına müdahale etti. Tüm çabalara karşın evden çıkmayan Mahmut Ö., polis tarafından etkisiz hale getirilerek, dışarı çıkarıldı.

Olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülen Mahmut Ö., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Sadece orada bekliyorlardı! Arabanın altında kaldılarDiyarbakır'da, Muhammed Kayra (8) ile abIası Irmak Özbilek'e (13) okula gitmek için servis bekledikleri sırada Zeynep C.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kardeşlerin yaralı kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YDS/2 sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu! YDS sınav sonuç tarihi

YDS/2 sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu! YDS sınav sonuç tarihi

Bu kez olmadı! 3 kez firar etmişti...

Bu kez olmadı! 3 kez firar etmişti...

MEB bilgi güvenliğini 'MEBBulut' ile korumaya aldı

MEB bilgi güvenliğini 'MEBBulut' ile korumaya aldı

İstinat duvarı çöktü! 28 aile geceyi başka bir yerde geçirdi

İstinat duvarı çöktü! 28 aile geceyi başka bir yerde geçirdi

Sıradaki Haber