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28.08.2019 - 15:11

Eti Maden İşletmeleri 66 sürekli personel alacak! Başvuru şartları...

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 66 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan ilan için başvuruların 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. Peki Eti Maden İşletmeleri 66 işçi alımı sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Eti Maden İşletmeleri 66 sürekli personel alacak! Başvuru şartları...

Eti Maden İşletmeleri 66 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 24, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 30, ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 12 olmak üzere toplam 66 sürekli işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen 66 sürekli işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezine 22.08.2019 tarih ve 28130 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 27.08.2019 tarihinde yayımlanması istenilmiştir. Söz konusu 66 sürekli işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 27.08.2019 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

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