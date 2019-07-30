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30.07.2019 - 16:14| AA

Etkisiz hale getirilen terörist, sözde tim komutanı çıktı

Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında hava destekli operasyonda  etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terör örgütü içerisinde sözde tim komutanı olarak faaliyet gösteren "Şervan" kod adlı terörist olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen terörist, sözde tim komutanı çıktı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik  operasyonları kapsamında Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 28  Temmuz'da düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terör örgütü içerisinde sözde tim komutanı olarak faaliyet  gösteren "Şervan" kod adlı terörist olduğu belirlendi.

Teröristin, 26 Temmuz'da yol kontrol ve arama noktasında 2 jandarma  personelinin yaralandığı silahlı saldırı olayının faillerinden olduğu tespit  edildi.

Bu arada, jandarma personelinin yaralanmasına neden olan olayda teröristlere yardım ettiği belirlenen bir şüpheli de yakalanarak tutuklandı.

 

 

 

 

Almanya’dan çocuklarını görmeye gelen kadın kazada öldüBartın'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Rahime Karaman (75) yaşamını yitirdi. Almanya'da yaşayan Karaman'ın, kente çocuklarını ziyarete geldiği belirtildi.
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