EURO 2020 puan durumu (H Grubu puan durumu)

EURO 2020 elemeleri heyecan yaratmaya devam ediyor. Elemelerde 5. maçlar sona erdi ve birbirinden ilginç skorlar vardı. Türkiye ise deplasmanda Moldova'yı 0-4 mağlup etmeyi başardı. Böylelikle İzlanda'nın yenilmesiyle rahat bir nefes alarak 2. sırada tutunmayı başardık. İşte EURO 2020 H Grubu puan durumu...

H GRUBU PUAN DURUMU

EURO 2020 H Grubu'nda Fransa 15 puanla ilk sırada yer alırken A Milli Futbol Takımı'mız yine aynı puanla 2. sırada yer alıyor. Dün sahadan mağlubiyetle ayrılan İzlanda ise 12 puanla 3 sırada. Arnavutluk 9 puanla dördüncü, Moldova 3 puanla beşinci ve Andorra'nın puanı bulunmuyor.



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