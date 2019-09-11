11.09.2019 - 09:35
EURO 2020 puan durumu (H Grubu puan durumu)
Euro 2020'de 5. maçlar sona erdi. Dün A Milli Futbol Takımı'mız Moldova'yı deplasmanda güzel bir futbolla 0-4 mağlup etmeyi başardı. Maçların sona ermesiyle birlikte puan durumu özellikle de Türkiye'nin bulunduğu H Grubu puan durumu merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...
EURO 2020 elemeleri heyecan yaratmaya devam ediyor. Elemelerde 5. maçlar sona erdi ve birbirinden ilginç skorlar vardı. Türkiye ise deplasmanda Moldova'yı 0-4 mağlup etmeyi başardı. Böylelikle İzlanda'nın yenilmesiyle rahat bir nefes alarak 2. sırada tutunmayı başardık. İşte EURO 2020 H Grubu puan durumu...
H GRUBU PUAN DURUMU
EURO 2020 H Grubu'nda Fransa 15 puanla ilk sırada yer alırken A Milli Futbol Takımı'mız yine aynı puanla 2. sırada yer alıyor. Dün sahadan mağlubiyetle ayrılan İzlanda ise 12 puanla 3 sırada. Arnavutluk 9 puanla dördüncü, Moldova 3 puanla beşinci ve Andorra'nın puanı bulunmuyor.
Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktıKartal’daki Anadolu Adalet Sarayı önünde meydana gelen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 el silah sesinin duyulduğu ve tekmelerin havada uçuştuğu görüntülerde, ateş açılan grubun, motosikletli saldırganı darp ettiği görülüyor. Öte yandan adliye bahçesinde bulunan vatandaşlar silah sesleriyle etrafa koşuşturmaları yaşanan paniği gözler önüne seriyor.