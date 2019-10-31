31.10.2019 - 11:41 |
EUS yerleştirme sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 17-23 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi yerleştirme sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM sonuç ekranı üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.
ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
17-23 Ekim 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 31 Ekim 2019 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
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