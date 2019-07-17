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17.07.2019 - 16:46| DHA

Ev hapsi tedbirinden sonra 9 yıl hapis!

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ev hapsi tedbiri uygulanan ev kadını Gamze E. (35), tutuksuz yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ev hapsi tedbirinden sonra 9 yıl hapis!

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Nevşehir'de gözaltına alınan Gamze E., mahkemece, yeni doğan bebeği olduğu gerekçesiyle ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Gamze E., karar duruşmasına, Nevşehir Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Gamze E., savunmasında, kaçma düşüncesinin olmadığını, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u da kullanmadığını söyleyerek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Gamze E.'ye, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezası verirken, karar kesinleşinceye kadar yurt dışı çıkış yasağı şartıyla ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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