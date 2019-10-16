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16.10.2019 - 09:14 | | DHA

Ev sahibi yaşlı kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı

Sinop'ta, tartıştığı ev sahibi Sebahat Türk'ü (89) bıçaklayarak öldüren Ümit U. (32), tutuklandı.

Ev sahibi yaşlı kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı

Olay, pazartesi günü saat 16.30 sıralarında, Kaleyazı Mahallesi Koca Sokak'taki Şentürk Apartmanı'nda meydana geldi. Sebahat Türk ile kiracısı Ümit U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit U., mutfaktan aldığı bıçakla Türk'ü bıçaklayıp kaçtı.

Sebahat Türk'ün çığlıkları üzerine komşuları, daireye koştu. Türk'ü kanlar içinde bulan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sebahat Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Türk'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Bir süre sonra polise teslim olan Ümit U., ilk ifadesinde "Bir anda gözüm döndü, bıçakladım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit U., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine kondu.

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