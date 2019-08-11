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11.08.2019 - 16:19| İHA

Ev yüzünden öldürülmüştü! Gözyaşları sel oldu...

Bodrum’da aldığı ev yüzünden pompalı tüfek ile vurulan genç kadının cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Ev yüzünden öldürülmüştü! Gözyaşları sel oldu...

Turgutreis mahallesinde 40 yaşındaki Arzu Ertan icradan aldığı ev yüzünde Fikret Bayırlı tarafından pompalı tüfek ile öldürülmüştü. Amerika’daki erkek kardeşi için bekletilen Ertan’ın cenazesi Kurban Bayramı’nın 1’inci günü Turgutreis yalı camiinde kılınan cenaze namazının ardından Akçalan mezarlığına defnedildi. Ertan’ın sevenleri gözyaşlarına boğulurken genç kadının babası ise güçlükle ayakta durduğu görüldü

EV ALDI CANINDAN OLDU

Turgutreis Bahçelievler Mahallesi’nde 9 Ağustos günü öğleden sonra yaşanan olayda, yaklaşık 4 ay önce Fikret Bayırlı adlı şahsın evi icra ile satın alan bir çocuk annesi Arzu Ertan, Fikret Bayırlı’nın evi tahliye etmesini istedi. Evi satılmasına rağmen boşaltmayan Fikret Bayırlı ile evi satın alan Ertan tartışmaya başladı. Tartışmada eline pompalı tüfek alan Bayırlı, Arzu Ertan’ı vurarak ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan Arzu Ertan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fikret Bayırlı ise suç aleti ruhsatsız silahla Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek teslim oldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Fikret Bayırlı, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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