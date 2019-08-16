Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminde hangi oyuncular seslendirme yapıyor?

Çılgın Hırsız ve Minyonlar’a imza atan Chris Renaud’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin yapımcılığını Illumination’ın kurucusu ve CEO’su Chris Meledandri ve uzun zamandır birlikte çalıştığı Janet Healy gerçekleştirdi. Yardımcı yönetmen koltuğunda Yarrow Cheney var. Filmin yazarları ise Brian Lynch ile Cinco Paul ve Ken Daurio.

Sevilen animasyon filmi Çılgın Hırsız'ı yaratan ekip yeniden iş başında! Illumination ekibinin yeni filmi The Secret Life of Pets, "Her gün işe giderken evde bıraktığınız evcil hayvanlarınız, siz eve dönene kadar geçen süreç içerisinde ne yapıyor?" önermesinden yola çıkıyor. Yönetmenliğini Chris Renaud ve Yarrow Cheney ikilisinin üstlendiği filmin seslendirme kadrosunda ise; Louis C.K., Eric Stonestreet ve Kevin Hart gibi isimler yer alıyor.

İŞTE SESLENDİRME KADROSU

Alper Kul

Çağlar Çorumlu

Harun Can

Aysun Topar

Suzan Acun

Mazlum Kiğer

Naci Taşdöğen

Gözde Okur

Ali Çorapçı

Halim Ercan

Sinan Divrik

Sercan Gidişoğlu