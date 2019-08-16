Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminde hangi oyuncular seslendirme yapıyor?
Animasyon türünün en eğlenceli filmlerinden birisi olan Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı'nda izleyenler keyifli dakikalar yaşıyor. 2016 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Chris Renaud ve Yarrow Cheney üstleniyor. Peki, Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminde hayvanları hangi oyuncular seslendiriyor?
Çılgın Hırsız ve Minyonlar’a imza atan Chris Renaud’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin yapımcılığını Illumination’ın kurucusu ve CEO’su Chris Meledandri ve uzun zamandır birlikte çalıştığı Janet Healy gerçekleştirdi. Yardımcı yönetmen koltuğunda Yarrow Cheney var. Filmin yazarları ise Brian Lynch ile Cinco Paul ve Ken Daurio.
Sevilen animasyon filmi Çılgın Hırsız'ı yaratan ekip yeniden iş başında! Illumination ekibinin yeni filmi The Secret Life of Pets, "Her gün işe giderken evde bıraktığınız evcil hayvanlarınız, siz eve dönene kadar geçen süreç içerisinde ne yapıyor?" önermesinden yola çıkıyor. Yönetmenliğini Chris Renaud ve Yarrow Cheney ikilisinin üstlendiği filmin seslendirme kadrosunda ise; Louis C.K., Eric Stonestreet ve Kevin Hart gibi isimler yer alıyor.
İŞTE SESLENDİRME KADROSU
Alper Kul
Çağlar Çorumlu
Harun Can
Aysun Topar
Suzan Acun
Mazlum Kiğer
Naci Taşdöğen
Gözde Okur
Ali Çorapçı
Halim Ercan
Sinan Divrik
Sercan Gidişoğlu