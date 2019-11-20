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20.11.2019 - 12:01 | | DHA

Evde bakıcısı tarafından ölü bulundu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, yalnız yaşayan Mükerrem Yılmaz (74), evinde bakıcısı tarafından ölü bulundu.

Evde bakıcısı tarafından ölü bulundu

Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'ndeki apartmanının alt katındaki dairede yalnız yaşayan Mükerrem Yılmaz’ın bakıcısı sabah eve geldi. Bakıcısı, Mükerrem Yılmaz’ı evin yatak odasında yerde hareketsiz yattığını görünce komşulara haber verdi. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Mükerrem Yılmaz’ın öldüğünü belirledi.

Yaşadığı rahatsızlıklara bağlı olarak öldüğü tahmin edilen Mükerrem Yılmaz’ın cenazesi, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Otobüs şoförü, aracına asılan patenci çocuğu dövdüAntalya'da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca patenle tutunan 3 çocuktan yakaladığı birini dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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