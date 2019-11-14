Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Kasım ayı evde bakım maaşı yatan illeri sorgulama

Evde bakım maaşı Kasım ayı ödemeleri yatmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç olan kişi veya kişiler bakım hizmeti altında verilen tutar olan evde bakım maaşı için Kasım ayında bazı illerde ödemeler yapıldı. Bazı iller ise hala evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Evde bakım maaşının yattığı iller...

Evde bakım maaşları her ayın ikinci haftasından itibaren ayın 25’ine kadar hesaplara il il yatırılıyor. Şu ana kadar Amasya, Kırıkkale, Edirne, Tokat, Ordu, Bayburt, Adıyaman, Manisa, Samsun, İstanbul, Denizli, Kırklareli, Bolu, Mersin, Konya, Ankara, Bilecik, Şanlıurfa, Sakarya, Zonguldak, Afyonkarahisar, Uşak, Diyarbakır, Osmaniye, Aydın’da yatırıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı sorgulamaları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama butonuna engelli evde bakım sorgulama linkine tıklayarak bu işlem gerçekleştirilebiliyor.