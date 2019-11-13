Evde bakım maaşı yattı mı? Nasıl sorgulanır?

Ağır engelli olduğu tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından onaylanan hasataların bakımını üstlenen kişilere evde bakım maaşı yatıyor. Kasım maaşını henüz alamayan vatandaşlar tarihleri merak edip "Evde bakım maaşı yattı mı?" sorusunu yöneltiyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

EVde bakım maaşı genellikle her ayın 15 ile 31 arasında yatırılıyor. Bazı bölgelerde erken de yatabiliyor. Vatandaşlar e- Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Öte yandan maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms attıkları takdirde sorgulama yapabiliyorlar.