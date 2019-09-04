Evde bakım yardımına kimler başvurabilir? Evde bakım maaşı ne zaman yatırılır?

EVDE BAKIM YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Raporda "ağır engelli" ibaresinin yer alıyor olması şarttır. Evde bakım maaşı için, engelli kişinin aldığı sağlık kurulu raporunda bakıma muhtaç olduğunun yazıyor olması gerekir.

Ayrıca evde bakım parası alınabilmesi için, evde bakımı yapılan kişiyle bir kan bağı bulunması gerekir. Üvey akrabalar da evde bakım maaşından yararlanabilir. Evde bakım maaşı alan kişiyle engelli kişinin aynı adreste yaşıyor olmaları de gereklidir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATILIR?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

Evde bakım maaşının hangi illere yatırıldığını öğrenmek isteyen vatandaşların, sms ya da e-devlet üzerinden sorgulama yapması mümkündür. E-devlet üzerinden "Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama" sayfasından aylıklar kontrol edilebilir. Sorgulama için T.C. kimlik numarası yeterlidir.

Evde bakım maaşlarını SMS ile kontrol etmek isteyen vatandaşlar ise cep telefonları ile BAKIYE yazıp 4747 numarasına SMS atabilirler. Bu sorgulamayı sadece Ziraat Bankası müşterileri yapabilmektedir.