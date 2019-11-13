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13.11.2019 - 13:41 | | DHA

Evde büyükbaş hayvan yetiştiriyordu! Ekipler düğmeye bastı

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki evde bakılan 3 büyükbaşın tahliyesi sırasında çıkan arbedede, 2 polis memuru bıçakla ellerinden yaralandı. Polislere bıçakla saldıran ev sahibi ise müdahale sırasında, biber gazından etkilendi.

Evde büyükbaş hayvan yetiştiriyordu! Ekipler düğmeye bastı
Evde büyükbaş hayvan yetiştiriyordu! Ekipler düğmeye bastı
Evde büyükbaş hayvan yetiştiriyordu! Ekipler düğmeye bastı
Evde büyükbaş hayvan yetiştiriyordu! Ekipler düğmeye bastı
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Olay, saat 11.30 sıralarında, Yıldırım Mahallesi Alpaslan Sokak'ta meydana geldi. İlçe İdare Kurulu'nca 1995'te alınan kararla Turgutlu merkezde hayvan besleme yasağı getirildi. İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu, ilçe merkezinde Ahmet Avcıoğlu'na (65) ait tek katlı evde büyükbaş beslendiğini öğrendi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri, hayvanların tahliyesi için eve gitti. Karara karşı çıkan Avcıoğlu, eve gelen ekiplere bıçakla saldırdı.

Ev sahibini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurları Veysel Yavuz ve Barış Yağar, arbede sırasında bıçakla ellerinden yaralandı. Avcıoğlu ise polislerin kullandığı biber gazından etkilendi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evden çıkarılan hayvanlar ise kamyona yüklenerek, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na yediemin olarak teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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