Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı

Esenevler Mahallesi'nde, 9 katlı apartmanın 7. katında oturan aile, üç çocuğunu evde bırakarak, üst komşuya ziyarete çıktı. Ziyaret sonrası eve gelen aile defalarca zile basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı.
Çilingir de kapıyı açamayınca polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de kapıyı açamadı. Daha sonra itfaiye aracının merdiveniyle 7. kata çıkıldı.
Eve giren itfaiye ekipleri, içeriden kapıyı açarak, çocukları ailelerine teslim etti. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu ve uyudukları için kapıyı açmadıkları öğrenildi.
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa ettiEvo Morales, asker ve polisin tehditvari istifa çağrılarına daha fazla dayanamadı. Bolivya Devlet Başkanlığı görevinden istifa etti. Morales'in istifasını takiben Başkan Yardımcısı Alvaro Marcelo Garca Linera da istifasını sundu. Morales, istifa konuşmasında, ülkedeki kargaşa ve huzursuzluğun Pazar akşamından itibaren sona ereceğini umduğunu dile getirdi.