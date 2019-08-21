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21.08.2019 - 16:27| DHA

Evde yalnız olduğu sırada babasının tabancasıyla intihar etti

İzmir’in Bornova ilçesinde, Dilay B. (19), evde yalnız olduğu sırada başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Silahın, emekli uzman çavuş olan baba Zülfikar B.'ye ait olduğu belirtildi.

Evde yalnız olduğu sırada babasının tabancasıyla intihar etti

Olay, dün, Evka 4 Mahallesi'nde meydana geldi. Dilay B., annesinden ayrılan babası, emekli uzman çavuş Zülfikar B. işteyken, tabancasını alıp, başına tek el ateş etti. Silah sesini duyan komşular, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Dilay B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Zülfikar B., olayı, fabrikadaki işinden çıkıp, eve geldiğinde öğrendi. Yakınları, Dilay B.'nin son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığını ve içine kapandığını söyledi. Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

Genç kızın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dilay B.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürüldü.

 

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Evde yalnız olduğu sırada babasının tabancasıyla intihar etti

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