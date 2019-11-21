Evden gelen koku korkunÃ§ gerÃ§eÄŸi ortaya Ã§Ä±kardÄ±

Olay, saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez Ã‡ukurova ilÃ§esi Toros Mahallesi 78156 Sokak'taki bir apartmanÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ katÄ±nda meydana geldi. ApartmanÄ± saran kÃ¶tÃ¼ kokunun kaynaÄŸÄ±nÄ± arayan bina sakinleri, kokunun yalnÄ±z yaÅŸayan Mustafa AÄŸkurt'un evinden geldiÄŸini belirledi. Zile basÄ±lmasÄ±na raÄŸmen kapÄ±yÄ± aÃ§an olmayÄ±nca apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis ekibi ve apartman sakinleri, Ã§ilingir yardÄ±mÄ±yla girdikleri evde AÄŸkurt'un Ã§Ã¼rÃ¼meye baÅŸlayan cesedi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.





YaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼n Ã¶nce Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len AÄŸkurt'un cesedi, polisin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan Ã¶zel kÄ±yafetli itfaiye ekibi tarafÄ±ndan evden Ã§Ä±kartÄ±larak, otopsi iÃ§in Adana Adli TÄ±p Kurumu'nun morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AÄŸkurt'un Ã¶lÃ¼m nedeni, otopsinin ardÄ±ndan kesinlik kazanacak.Â

Polis, olayla ilgili soruÅŸturmaya devam ediyor.Â