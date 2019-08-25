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25.08.2019 - 21:01| DHA

Evden kötü koku gelince her şey ortaya çıktı!

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Evden kötü koku gelince her şey ortaya çıktı!

Alınan bilgiye göre, Kaygana Mahallesi'ndeki iki katlı evden gelen koku nedeniyle mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kokunun yalnız yaşayan 63 yaşındaki Kemal Akkuş'un kaldığı daireden geldiğini tespit etti.

Evden kötü koku gelince her şey ortaya çıktı

Eve giren ekipler, Akkuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Akkuş'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ahalt'ta Malazgirt Zaferi coşkusuBitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
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