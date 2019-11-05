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05.11.2019 - 11:18 | | DHA

Eve gelen ailesi, Selma'yı ölü buldu!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, üniversite mezunu Selma A. (22), çalışmaya gittikleri bahçeden dönen ailesi tarafından av tüfeğiyle başından vurularak, ölmüş halde bulundu.

Eve gelen ailesi, Selma'yı ölü buldu!

Acı haber dün saat 15.00 sıralarında Küçüklü Mahallesi Gökçeler mevkisinde meydana geldi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu Selma A., ailesinin bahçeye çalışmaya gitmesi üzerine evde yalnız kaldı. Bir süre sonra eve dönen aile, kızlarını odasında av tüfeğiyle başından vurulmuş halde buldu. Çığlıklar üzerine eve koşan komşular, durumu sağlık ekipleri ile jandarmaya bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Selma A.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Genç kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Selma A., bugün ikindi vakti Küçüklü Mahallesi Gökçeler Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Başlatılan soruşturma ise sürüyor.

 

 

Guatemala'da heyelan; evler toprağa gömüldüGuatemala'da bir uçurumun kenarında meydana gelen toprak kaymasında 40 aile evsiz kaldı. Amatör kameralarca kaydedilen toprak kaymasında, evler uçuruma düşerken, izleyen ailelerin çığlıkları duyuldu.
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