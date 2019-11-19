Evi mÃ¼hÃ¼rlenen Ä°ngiliz ajanÄ±na ikinci kez o isimle kargo geldi

KarakÃ¶y Ali PaÅŸa Medresesi Sokak'ta ofisinin Ã¶nÃ¼nde 11 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼ sabaha karÅŸÄ± 05.30 sÄ±ralarÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulunan eski Ä°ngiliz istihbarat subayÄ± James Gustaf Edward Le Mesurier'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor. Le Mesurier'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ sonrasÄ± evin kapÄ±sÄ± mÃ¼hÃ¼rlenmiÅŸ, polis ekipleri ev ve Ã§evresinde detaylÄ± inceleme yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â

AYNI Ä°SÄ°MLE Ä°KÄ°NCÄ° KEZ KARGO GELDÄ°

Eski Ä°ngiliz istihbarat subayÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bir gÃ¼n sonra 12 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinde Le Mesurier'in ofisine bir kargo paketi gelmiÅŸ, evin kapÄ±sÄ± mÃ¼hÃ¼rlÃ¼ olduÄŸu iÃ§in kargo gÃ¶revlisi paketi geri gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Kargo paketinin Ã¼zerinde Nihad Sarmini ismi yer alÄ±rken, Sarmini'nin Suriye Ä°dlib'li olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti. Sosyal medya hesabÄ±ndan Le Mesurier'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ sonrasÄ± "Bu sabah bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok oldu. James Le Mesurier bize her toplantÄ±da, 'daha fazla hayat kurtarmak iÃ§in ne yapabiliriz!' derdi. Huzur iÃ§inde yatsÄ±n" paylaÅŸÄ±mÄ± yapan Nihad Sarmini adÄ±na ofise bugÃ¼n bir kez daha kargo paketi geldi. Saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda kargo paketini getiren gÃ¶revli Ã¶nce ofisin zilini Ã§aldÄ±. KapÄ±nÄ±n mÃ¼hÃ¼rlÃ¼ olduÄŸunu gÃ¶ren gÃ¶revli kargo paketini geri gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Kargonun Nihad Sarmini adÄ±na 10 KasÄ±m 2019 gÃ¼nÃ¼ sipariÅŸ edildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â