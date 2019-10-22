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22.10.2019 - 15:08 |

Evim dizisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte başrol oyuncuları...

Evim dizisi çok yakında izleyici ile buluşacak. Acun Ilıcalı katıldığı 'Gel Konuşalım' programında yeni dizinin müjdesini verdi. Peki, Evim dizisinin başrolünde kimler yer alacak

Evim dizisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte başrol oyuncuları...

Acun Ilıcalı Evim dizisinin müjdesini verdi. TV8 ekranında yayınlanacak olan Evim dizisinin başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Kasım ayında yayına girecek olan Evim dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam'ın sahibi olduğu OG Medya. Senaristliğini ise Eylem Canpolat üstleniyor.

İbrahim Çelikkol Mehdi karakterini; Demet Özdemir ise Zeynep karakterini canlandıracak. Dizinin diğer oyuncularının ise gelecek haftalarda belli olması bekleniyor.

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