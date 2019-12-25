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25.12.2019 - 22:06 | | AA

Evin bacasÄ±nda davetsiz misafir! Ä°tfaiye ekipleri yakalandÄ±

AdÄ±yaman'da bir evin bacasÄ±na dÃ¼ÅŸen tavÅŸanÄ± itfaiyeÂ  ekipleri kurtardÄ±.Â Â

Evin bacasÄ±nda davetsiz misafir! Ä°tfaiye ekipleri yakalandÄ±

Siteler Mahallesi'nde Murat BilgiÃ§'e ait evin damÄ±ndaki soba bacasÄ±naÂ  dÃ¼ÅŸen tavÅŸan, Ã§evredekilerin Ã§abasÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±

Bunun Ã¼zerine ev sahibi BilgiÃ§, durumu itfaiyeye bildirdi.

Evin bacasÄ±nda davetsiz misafir Ä°tfaiye ekipleri yakalandÄ±


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tavÅŸanÄ± Ã¶zel kurtarma aparatÄ± ileÂ  bulunduÄŸu yerden Ã§Ä±kardÄ±.

Hayvan, daha sonra BilgiÃ§'e teslim edildi.

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ArÄ±larÄ±nÄ± soÄŸuktan kaçÄ±rdÄ±lar, Adanaâ€™da sele yakalandÄ±larBingölâ€™de soÄŸuk hava ÅŸartlar nedeniyle arÄ±larÄ±nÄ± Adanaâ€™ya getiren arÄ±cÄ±lar, yaÅŸanan sel felaketinde büyük kayÄ±p verdi.
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