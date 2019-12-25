25.12.2019 - 22:06 | | AA
Evin bacasÄ±nda davetsiz misafir! Ä°tfaiye ekipleri yakalandÄ±
AdÄ±yaman'da bir evin bacasÄ±na dÃ¼ÅŸen tavÅŸanÄ± itfaiyeÂ ekipleri kurtardÄ±.Â Â
Siteler Mahallesi'nde Murat BilgiÃ§'e ait evin damÄ±ndaki soba bacasÄ±naÂ dÃ¼ÅŸen tavÅŸan, Ã§evredekilerin Ã§abasÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±
Bunun Ã¼zerine ev sahibi BilgiÃ§, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tavÅŸanÄ± Ã¶zel kurtarma aparatÄ± ileÂ bulunduÄŸu yerden Ã§Ä±kardÄ±.
Hayvan, daha sonra BilgiÃ§'e teslim edildi.
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