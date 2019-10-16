MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEvin bahçesinde bulundu! 'Değerli olduğunu bilmiyordum'
16.10.2019 - 20:44 | | DHA

Evin bahçesinde bulundu! 'Değerli olduğunu bilmiyordum'

Bartın'da, jandarmanın baskın yaptığı evin bahçesinde sütun başlığı ele geçirildi. Ev sahibi G.A., sütun başlığının tarihi değerinin olduğunu bilmediğini söyledi.

Evin bahçesinde bulundu! 'Değerli olduğunu bilmiyordum'

 

Bartın Kocareis köyünde oturan G.A.'nın evinde tarihi eser olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, mahkemeden alınan arama kararı ile eve baskın yaptı. Evin bahçesinde 44 santimetre yüksekliğinde, 54 santimetre genişliğinde üzeri işlemeli, içi oyuk, sütun başlığı olduğu değerlendirilen tarihi kalıntı bulundu. Bulunan eser Amasra Müzesi'ne teslim edildi. Sütun başlığının tarihi değerinin olduğunu bilmediğini ileri süren G.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangınÜmraniye Yukarı Dudullu'da tek katlı mobilya cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akçaabat köftesi nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Akçaabat köftesi nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı 16 Ekim (MPİ ikramiye sonucu sorgulama)

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı 16 Ekim (MPİ ikramiye sonucu sorgulama)

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı nedir, hangi ay başlar?

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı nedir, hangi ay başlar?

Haber alınamıyordu! Otomobilinde ölü bulundu

Haber alınamıyordu! Otomobilinde ölü bulundu

Sıradaki Haber