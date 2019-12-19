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19.12.2019 - 12:26 | | İHA

Evinde basıldı! Gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan bir kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Evinde basıldı! Gözaltına alındı

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibat kurduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen H.D.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 3 paket halinde 267,5 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 26 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde edildi.

Gözaltına alınan H.D., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

 

 

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