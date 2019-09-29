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29.09.2019 - 18:08 | | DHA

Evinde başından vurulan Tuğçe hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde başından silahla vurulmuş bulunan Tuğçe B., ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evinde başından vurulan Tuğçe hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde, Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Apartman dairesinden silah sesi duyan mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ve içeri giren polis ekipleri, evde yalnız yaşayan Tuğçe B.'yi başından silahla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tuğçe B., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tuğçe B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. Tuğçe B.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evinde başından vurulan Tuğçe hayatını kaybetti


Polis ekipleri, Tuğçe B.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendirirken, görgü tanıklarının ifadesi üzerine sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. İhbar saatine yakın zamanda Tuğçe B.'nin oturduğu apartmandan koşarak, birinin çıktığının belirlenmesi üzerine polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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